برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

كتب- أحمد علي:

انتقد مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، عدم قدرة الحكومة على التصدي لجشع التجار وزيادة الأسعار في الأسواق.

وقال بيومي، في تصريح صحفي، السبت، "ليس من المنطقي أن يصل سعر كيلو سمك البلطي 45 جنيهًا بعدما كان سعره 15 جنيه، ووصول سعر كيلو الطماطم 12 جنيها".

ووجه النائب مجدي بيومي سؤال لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، قائلًا: "إزاي يافندم الحكومة بتسمح بتصدير الأسماك على الرغم من أن الناس مش لاقية سمك تأكله في ظل ارتفاع الأسعار".

وأكد بيومي، ان استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب علي مستقبل الحكومة، مشيرا الي ان مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي امام مايحدث، ولن نسمح بان يتحمل الشعب فشل الحكومة.