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ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة

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ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة

مصراوي Masrawy

- مدير أمن الدقهليةاللواء أيمن الملاح

الدقهلية- رامي محمود:
ألقى ضباط قسم الجوزات بمدينة المنصورة، القبض على عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بصورة شخص آخر .

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من قسم جوازات المنصورة بضبط "محمد.م.م"، 26 سنة، عامل، مقيم بمركز تمى الأمديد، بحوزته جواز سفر صادر بتاريخ 3/2/2015، حال حضوره لقسم جوازات المنصورة لاستخراج جواز سفر آخر مزور.
وبالكشف على بيانات المتهم، تبين سابقة استخراجه جواز سفر آخر بتاريخ 13/1/2016، من قسم جوازات ميت غمر بذات البيانات، ومثبت عليه صورة لشخص آخر.

بمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وجرى التحفظ على الأوراق، وتحرر المحضر رقم 4531/ 2017 جنح قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات

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