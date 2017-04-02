تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، صباح اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، بعددٍ من مراكز المحافظة؛ وذلك لضبط المتلاعبين من التجار، وضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، والمخابز غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 مخالفة تموينية، ما بين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر، والبيع بأسعار مرتفعة عن السعر الحقيقي للسلع.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين على الأسواق، وتمكنت الحملة من ضبط 23 مخالفة تموينية.

تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.