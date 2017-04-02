أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية

Google+ Print
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث ، صباح اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، بعددٍ من مراكز المحافظة؛ وذلك لضبط المتلاعبين من التجار، وضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، والمخابز غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 مخالفة تموينية، ما بين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر، والبيع بأسعار مرتفعة عن السعر الحقيقي للسلع.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين على الأسواق، وتمكنت الحملة من ضبط 23 مخالفة تموينية.

تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري