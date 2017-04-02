محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكّنت أجهزة الأمن بالفيوم من تحرير مهندس نظم معلومات من قبضة 3 بلطجية ادعوا أنهم أمناء شرطة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء علاء يحيى، مساعد المدير للأمن العام، بقيام 3 أشخاص باختطاف مهندس نظم معلومات بعد الادعاء بأنهم أمناء شرطة.

ولاحقت قوة من مباحث قسم أول الفيوم، يقودها الرائد أحمد حسين طرفاية، معاون أول مباحث القسم، السيارة رقم "ف ه د" 1584 ميكروباص، والتي كان يقودها مغربي محمد عبد التواب، 36 سنة، سائق ومقيم بمنطقة دار الرماد وتحرير المجني عليه أحمد عز العرب، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم معلومات ومقيم بشارع أبو بكر الصديق بمدينة الفيوم.

وتبين من تحريات المقدم وائل عبد الحي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، أن محامياً يدعى "م. ع. ز"، 37 سنة، مقيم بدار الرماد، اتفق مع كلٍّ من سائق السيارة، المتهم الأول، ومحمد سيد علي، 33 سنة، عامل مقيم بمنطقة الصوفي، وأيمن عبد الظاهر حماد، 42 سنة، عامل مقيم بمنطقة علواية سعادة، على اختطاف المهندس، وهو زوج شقيقة المحامي، بعد انتحالهم صفة أمناء شرطة بمباحث تنفيذ الأحكام، مقابل مبلغ 1000 جنيه لإجباره على تصفية الخلافات بين المجني عليه والمحامي.

أحيل المتهمون لنيابة قسم الفيوم، والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المحامي الهارب.