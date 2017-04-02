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لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط

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لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط

مصراوي Masrawy

أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم
تخلصت أم من ابنتها خنقًا، اليوم الأحد، بعد شكها فى سلوكها برأس البر، بعد مشاجرة بينهما حاول عدد من الأهالي التدخل لفضها.

وتلقى الرائد أحمد ربيع، رئيس مباحث المدينة بلاغًا من عدد من أهالي شارع 69، يفيد بوقوع مشادة كلامية بين "س.أ"، وابنتها "ر.م"، البالغة من العمر 16 عامًا، وأن الأم أقدمت على قتل المجني عليها خنقًا بيدها، وانتقل وفد من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، واقتحمت قوات الشرطة الشقة، وجرى ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب جريمتها، وتبين أن الأسرة من محافظة الفيوم وتُقيم في رأس البر، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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