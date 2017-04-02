أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

Google+ Print
وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن عدد المصابين بمرض التوحد في  يصل إلى 800 ألف مصاب، حيث بوجد طفل مصاب من بين كل 160 طفلا بدرجات مختلفة من الأعراض، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بين الذكور 4 أضعاف الإصابة بين الفتيات، وأن هذا المرض يسبب مشاكل في التواصل الاجتماعي والعاطفي وأن بعض المصابين لديهم قدرات خاصة متميزة عن أقرانهم ولديهم تفوق.

شاهد أيضا

وأضافت والي خلال احتفالية باليوم العالمي للتوحد تحت عنوان "التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي التوحد .. طيف من القدرات وتنوع في الفرص"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بحضور الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من جمعية أهلية تهتم بالمصابين بمرض التوحد منها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة