وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن عدد المصابين بمرض التوحد في مصر يصل إلى 800 ألف مصاب، حيث بوجد طفل مصاب من بين كل 160 طفلا بدرجات مختلفة من الأعراض، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بين الذكور 4 أضعاف الإصابة بين الفتيات، وأن هذا المرض يسبب مشاكل في التواصل الاجتماعي والعاطفي وأن بعض المصابين لديهم قدرات خاصة متميزة عن أقرانهم ولديهم تفوق.

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وأضافت والي خلال احتفالية باليوم العالمي للتوحد تحت عنوان "التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي التوحد .. طيف من القدرات وتنوع في الفرص"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بحضور الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من جمعية أهلية تهتم بالمصابين بمرض التوحد منها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة.