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67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017

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67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017

التحرير

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كشف تقرير صادر من البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 40.8% على أساس سنوي، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017، كما ارتفع حجم الدين العام الداخلي بنسبة بلغت نحو 28.9 % خلال نفس الفترة.

وأوضحت بيانات البنك، اليوم الأحد، أن إجمالي حجم الدين الخارجي ارتفع ليسجل نحو 67.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016-2017، وذلك في مقابل نحو 47.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق 2015-2016.

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وأشارت إلى ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بنسبة بلغت نحو 28.9%، مسجلًا نحو 3.052 تريليون جنيه، أي نحو 166.9 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016-2017، في مقابل نحو 2.36 تريليون خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2015-2016.

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التحرير

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