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بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

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بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

التحرير

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عثر أحد المواطنين بقرية ميت نما بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، على تمساح نافق بطول متر ونصف بالترعة البولاقية، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي؛ خوفا من وجود تماسيح أخرى.

وقال المواطن الذي عثر على التسماح يدعى بدر، إنه فوجئ أثناء عودته إلى منزله في ساعة متأخرة أمس السبت، شعر بشيء غريب بجانب شاطئ الترعة بالقرب من المزلقان، وعندما اقترب، اكتشف أنه تمساح فأخرجه من المياه.

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وأضاف "بدر"، في تصريحات للتحرير، أنه فور انتشار الخبر، سارع الشباب بالمنطقة لالتقاط الصور التذكارية مع التمساح.

وطالب أهالي القرية بشن حملات تمشيط موسعة لمجرى الترعة؛ للبحث عن تماسيح أخرى، حيث أكد مصدر بشؤون البيئة، أنه سيتم التنسيق مع جهاز حماية نهر النيل والري؛ لتمشيط المنطقة بالكامل.

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التحرير

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