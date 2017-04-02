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خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات

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خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات

التحرير

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قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة مترو الأنفاق، إن مرتب رئيس الشركة المهندس علي فضالي، ثابت منذ 3 سنوات متتالية، ولم يتم إضافة مليم واحد زيادة لراتبه الشهري، نظرًا لما تمر به الشركة من خسائر طوال الفترة السابقة.

وأضاف العضو المنتدب للتشغيل والصيانة لـ"التحرير" أن ما تردد حول رواتب قيادات الشركة غير صحيح، وأغلبية القيادات لا يتخطى مرتبهم الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أن من يروج لذلك يعمل ضد الصالح العام وينشر الإشاعات لتشويه الشرفاء.

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وأكد صبرة أن الجمعية العمومية لشركة المترو لم تقر أي زيادات سنوية للأجور منذ تعرض الشركة للخسائر عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن.

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التحرير

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