238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017

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قال وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير نائب: إن "إجمالي عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها خلال موسم الضرائب الجاري حتى 31 مارس بلغ نحو 2.1 مليون إقرارًا تقريبًا"، مشيرًا إلى أنه نفس عدد الإقرارات المُقدمة خلال العام المالي الماضي 2015-2016.

وأضاف "المنير" خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد، أن إجمالي حصيلة الإقرارات الضريبية بلغ نحو 3.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، في مقابل نحو 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2015-2016.

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وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إجمالي حصيلة الضرائب الخاصة بشهر مارس فقط بلغت نحو 37 مليار جنيه، في مقابل نحو 26 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام الماضي 2016.

ولفت إلى أن إجمالي حصيلة الضرائب التي تم تحقيقها خلال العام المالي الحالي بلغت نحو 238 مليار جنيه، في مقابل نحو 187 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2015-2016.