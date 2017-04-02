البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

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كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، استعدادا لموسم توريد المحصول منتصف الشهر الجاري، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ومديري المديريات الزراعية بالمحافظات، ورؤساء الإدارات المركزية لإنتاج التقاوي، وشئون المديريات، والمكافحة، والتعاون الزراعي، بحضور الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وقال وزير الزراعة إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح ، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

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لافتا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.

وشدد البنا على ضرورة نزول جميع قيادات ومسئولي الزراعة بالمحافظات المختلفة، للمزارعين في الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أي عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.

وكلف وزير الزراعة، مديري المديريات الزراعية، بإعداد تقرير وافٍ بكل مديرية يشمل المشروعات الزراعية من إنتاج حيواني أو نباتي أو داجني، وكذلك الاحتياجات والإمكانيات، فضلا عن المشاكل التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، وذلك لمعرفة مناطق العجز والقصور وعلاجها، من خلال وجود قواعد بيانات واضحة ودقيقة.