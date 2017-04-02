أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015

Google+ Print
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي 319.6 مليار جنيه خلال عام 2014 -2015، في مقابل 305.4 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 4.6%.

وأوضح الجهاز من خلال النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعي عام 2014/2015، والتي أصدرها اليوم الأحد، أن صافي قيمة الدخل الزراعي بلغ نحو 224.9 مليار جنيه عام 2014 -2015، في مقابل نحو 223.7 مليار جنيه عام 2013- 2014.

وأشار إلى أن نسبـة الإنتاج النباتي تمثل 55.30% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، ويليها الإنتاج الحيواني بنسـبة 37.33%، ثم الإنتاج السمكي بنسبة 7.33%، وأخيرًا المنتجات الحشرية بنسبة 0.04%.

شاهد أيضا

وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي 94.6 مليار جنيه عام 2014-2015، مقابل 81.7 مليار جنيه عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 15.8%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن نسبة مستلزمات الإنتاج الحيواني تمثل نحو 71.8% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتليها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 25.8%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبـة 2.4%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»