الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي 319.6 مليار جنيه خلال عام 2014 -2015، في مقابل 305.4 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 4.6%.

وأوضح الجهاز من خلال النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعي عام 2014/2015، والتي أصدرها اليوم الأحد، أن صافي قيمة الدخل الزراعي بلغ نحو 224.9 مليار جنيه عام 2014 -2015، في مقابل نحو 223.7 مليار جنيه عام 2013- 2014.

وأشار إلى أن نسبـة الإنتاج النباتي تمثل 55.30% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، ويليها الإنتاج الحيواني بنسـبة 37.33%، ثم الإنتاج السمكي بنسبة 7.33%، وأخيرًا المنتجات الحشرية بنسبة 0.04%.

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وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي 94.6 مليار جنيه عام 2014-2015، مقابل 81.7 مليار جنيه عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 15.8%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن نسبة مستلزمات الإنتاج الحيواني تمثل نحو 71.8% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتليها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 25.8%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبـة 2.4%.