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ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج

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ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج

التحرير

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تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، اليوم الأحد، من ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل عامل بمديرية الأوقاف بينهم مقدم شرطة بقطاع مصلحة السجون.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الـ 8 ومن بينهم المقدم "محمد. ع"، 40 عاما، وبحوزته السلاح الميري و15 طلقة.

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وعُثر بمنزل "عبد العال. ا"، 40 عاما، على حفرة أسفل السلم المؤدي للطابق الثاني بعرض 2.40 متر، وقطر 2 متر تنتهي بسرداب، و4 أواني فخارية غير مكتملة الشكل، وأدوات الحفر.
 
بمعاينة الحفر بمعرفة لجنة الآثار، أفادت بأنه أثري، وبقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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