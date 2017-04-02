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بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

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مصراوي Masrawy

وصول الرئيس الى الولايات المتحدة الأمريكية (1)وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (1)

وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (2)وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (2)

وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (3)وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (3)

وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (4)وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (4)

وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (5)وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (5)

وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (6)وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية (6)

وصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكيةوصول الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة الأمريكية

القاهرة- ( مصراوي ):

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، صور وصول الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة الحالية للرئيس إلى واشنطن تأتي في إطار زيارة عمل للولايات المتحدة في أول لقاء مع الإدارة الأمريكية الجديدة في إطار روابط الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين علي مدي عقود طويلة.

وأشار السفير علاء يوسف- في تصريحات للصحفيين، السبت بالعاصمة الأمريكية، إلى أن العلاقات دائما ما كانت عنصر رئيسي في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط على مدي السنوات الماضية.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى بدء التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة واطلاعها علي اهم التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية وأهم التطورات التي تشهدها النزاعات في الشرق الأوسط.

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