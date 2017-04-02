جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأحد، أن جرعة زائدة من الهيروين وراء وفاة سائق بأكتوبر.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على شخص في حالة إعياء شديدة بأسواق تمر حنة بمنطقة هرم سيتي.

وانتقل العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، إلى محل البلاغ، وتبين أنه يدعى علي محمد 29 عاما، سائق، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزته سرنجة، وتذكرتي هيروين.

وتم نقل السائق إلى مستشفى الشيخ زايد العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، حيث نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم.