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مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

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مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصراوي Masrawy

سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان مصرعهما غرقًا؛ إثر سقوط سيارة "بيك أب" من أعلى معدية بمركز منشأة القناطر.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة بالرياح البحيري من أعلى معدية قرية بني سلامة.

وانتقل العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، إلى حل البلاغ، وتبين سقوط السيارة من أعلى المعدية نتيجة السرعة الزائدة.

وكشفت معاينة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، والرائد تامر صالح، رئيس مباحث منشأة القناطر، غرق طفلين، وإنقاذ قائد السيارة وزوجته.

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