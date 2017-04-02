حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها"

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملبسات اختفاء طفلة بمركز منشأة القناطر، وتبين أن والدها وراء اختطافها لابتزاز زوجته ماديًا.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بتقدم ربة منزل ببلاغ حول غياب طفلتها "شروق"، 4 أعوام.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن والد الطفلة "عيد. ع"، 44 عاما، فران، وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكن الرائد تامر صالح، رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، حيث أقر بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع ربة منزل وسائق؛ لمساومة زوجته على دفع 25 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحها.