أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها"

Google+ Print
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها"

مصراوي Masrawy

حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملبسات اختفاء طفلة بمركز منشأة القناطر، وتبين أن والدها وراء اختطافها لابتزاز زوجته ماديًا.
تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بتقدم ربة منزل ببلاغ حول غياب طفلتها "شروق"، 4 أعوام.
وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر.
وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن والد الطفلة "عيد. ع"، 44 عاما، فران، وراء ارتكاب الواقعة.
وتمكن الرائد تامر صالح، رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، حيث أقر بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع ربة منزل وسائق؛ لمساومة زوجته على دفع 25 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة