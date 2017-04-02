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خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا"

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خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا"

مصراوي Masrawy

الفنان خالد الصاوي

كتب - محمد شعبان:

تقدم الفنان خالد الصاوي، ببلاغ ضد شركة للإنتاج الإعلامي والفني، بقسم شرطة ثالث أكتوبر.

وقال "الصاوي" في بلاغه أمام العميد محمد رسلان، مأمور القسم، إن الشركة أخلت ببنود العقد بشأن تصوير مسلسل "فوبيا"،.

وبحضور الرائد أحمد السويركي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، أوضح الفنان خالد الصاوي، أنه حضر أكثر من مرة لمدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهد المسلسل إلا أنه فوجئ بتأجيل التصوير دون إخطاره، وطلب إثبات الحالة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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