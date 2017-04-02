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مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة

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مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة

مصراوي Masrawy

مرصد الإسلاموفوبيا

كتب- محمود مصطفى:

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالإعلان عن تأسيس معهد جديد لتأهيل أئمة المساجد ومعلمي الدين الإسلامي في جامعة همبولدت بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضح المرصد- في بيان له الأحد- أن المعهد الجديد، الذي موَّلته المحلية لولاية العاصمة الألمانية بنحو 13 مليون يورو، يكتسب وجودُه أهميةً بالغةً، وأصبح ضرورةً مُلحَّة خاصة فيما يتعلق بتدريسالتعاليم الإسلامية للطلاب المسلمين في مدارس برلين الرسمية؛ مما يتيح فرصةً نادرة للتعاون والإثراء المتبادل بين مسلمي برلين وسلطات الولاية ومؤسساتها البحثية.

وأعرب مرصد الإسلاموفوبيا عن أمله في أن يلعب المعهد دورًا مميزًا في العديد من المجالات، من أهمها تفعيلُ اندماج مئات الآلاف من مسلمي العاصمة الألمانية في مجتمعها.

وذكر المرصد أن المجلس العلمي المعنيَّ بالمناهج الدراسية بالمعهد الجديد سيتشكل من خمس منظمات إسلامية رئيسية في ألمانيا، ولن يكون لهذه المنظمات الإسلامية الحقُّ باختيار الأساتذة الذين سيكلَّفون بالتدريس في المعهد الجديد.

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