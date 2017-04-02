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المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء

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المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء

مصراوي Masrawy

مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

داهمت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى عدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وأسفرت أعمال المنتائج نتائج المداهمات عن القضاء على 6 إرهابيين شديدى الخطورة والقبض على 29 من المشتبه بهم.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إنه تم تدمير جسمي نفق رئيسى بمنطقة "رفح" متفرع من أحدهم فتحة نفق فرعية داخل أحد المنازل، وعثر بداخل كل نفق على محرك سحب، لوحة كهرباء، كابل إتصال متصل بسماعات، ماسورة أكسجين.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له الأحد، أنه تم اكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة عثر بداخله، كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة - وجهازي كمبيوتر، ومجموعة من قطع غيار الدراجات النارية.

وتابع: "تم تدمير عربة ربع نقل 3 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية، وإكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف القوات على أحد محاور التحرك".

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