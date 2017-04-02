الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، تدريب 540 عضو تمريض خلال 24 دورة تدريبية في 4 محافظات هي: الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، بني سويف، وذلك في مجالات عديدة منها انعاش القلب الرئوي، وآداب وأخلاقيات المهنة، وتنمية المهارات الإدارية ، وحديثي الولادة، واستقبال وطوارئ، ونفسية، و أورام، ومعايير الأمن وسلامة المريض وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض، أنه تم تدريب 242 ممرض، وذلك على رأس العمل خلال المرور الميداني بالإضافة إلى تدريب 6 من أفراد هيئة التمريض العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأولية وذلك طبقا للاحتياج .

وأضافت "كوثر" في بيان اليوم الأحد، أنه تم تدريب عدد 237 من أفراد هيئة التمريض العاملين بالمستشفيات بعدد 9 محافظات ( الفيوم، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والقاهرة، والمنوفية، وبنى سويف، والمنيا، والغربية) على مجالات التحكم فى العدوى ، وانعاش القلب، وأمان وسلامة المريض، والسجلات والتقارير، وعناية القلب والصدر.