مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين

تاي يوان، الصين (د ب أ)

قالت السلطات الصينية المحلية في اقليم شانسي اليوم الأحد إنه تم العثور على تسع جثث عقب وقوع انفجار في منزل بالإقليم الواقع بشمال البلاد مساء أمس السبت.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأنه يعتقد أن تخزين متفجرات بصورة غير قانونية في المنزل هو سبب الانفجار.

وقالت شينخوا إن الانفجار وقع الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي من أمس السبت، مما أدى لدفن عشرة أشخاص تحت الانقاض واصابة ستة اخرين.

وقد تم انتشال تسع جثث حتى صباح اليوم، وإنقاذ شخص آخر.