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ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر

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ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر

مصراوي Masrawy

ضبط 10 كيلو بانجو

الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الأقصر، من ضبط 10 كيلو بانجو و38 شجرة لنبات البانجو المخدر كان يزرعها سائق معدات داخل محجر للزلط بمنطقة الحبيل.

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من اللواء زكى مختار مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر أكدتها التحريات، مفادها قيام المدعو (م.ع.ع)، 30 سنة، سائق معدات ومقيم بالحبيل دائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة بمحجر خاص به بذات الناحية.

وداهمت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز الأقصر، المحجر لاستهداف المتحري عنه، وتبين عدم تواجده، وبتفتيش المحجر الخاص به ضُبطت كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 10 كيلو جرام، و38 شجرة من نفس النبات كان يقوم بزراعتها داخل جراكن بلاستك ممتلئة بالطين داخل المحجر.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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