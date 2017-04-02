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انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم

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انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم

مصراوي Masrawy

انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL، بديوان عام محافظة القليوبية.

من جانبه، قال الدكتور السيد سعد الدبيس مدير المركز: "إن الدورة إحدى المنح المجانية المقدّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي شهادة معتمدة دوليًا".

وأضاف أن الدورة تجرى برعاية اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ومن خلال فريق عمل مدرّب على أحدث تقنيات علوم الحاسب الآلي، بإشراف المهندسة رضا إبراهيم، المدير التنفيذي بالمركز، ومن المنتظر استهداف ٢٠٠ متدرب على مدار ٤ أشهر.

وتابع مدير المركز أن البرنامج يعدّ ضمن سلسلة من البرامج التدريبية، حيث تم الانتهاء من تدريب أكثر من ١٥٠ متدربًا وتسليمهم شهادات ال icdl.

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