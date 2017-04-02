بعد رفع أنقاض حادث قنا وفض تجمهر الأهالي.. عودة حركة قطارات الصعيد لطبعيتها

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

عادت، صباح اليوم الأحد، حركة قطارات الصعيد لطبيعتها، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من رفع أنقاض حادث قطار مزلقان أبنود بقنا، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بقنا، من إقناع الأهالي المتجمهرين على شريط السكة الحديد بأبنود، بفتح الطريق بعد غلقه قرابة 6 ساعات، مع العمل على حل متطلباتهم، احتجاجًا على الحوادث المستمرة على هذا المزلقان، والمطالبة بإنشاء مزلقان قانوني بالقرية، خاصة مع كثرة الاعتماد على المزلقان في الحركة، والذي يربط بين شرق وغرب القرية، ولكثرة عبور التلاميذ للوصول لمدرستهم الابتدائية.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت إخطارًا بوقوع تصادم بين القطار رقم 87 " نوم" القادم من أسوان، والمتجه إلى القاهرة بسيارة نقل، رقم ٢٧٨٦ "ط س ع"، بعدما فوجئ قائد القطار بالسيارة تسير بمزلقان غير قانوني لعبور السكة الحديد.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد يونس، ومحمد علي عبد الله، وسعيد عبد المعين، وإصابة محمد أحمد عبدالظاهر، وبركات محمد.

ونُقلت الجثث والمصابون إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.