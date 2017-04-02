فاكهة صيفية تغنيك عن تناول الفياجرا

كتبت - هاجر حاتم:

أوضح الخبراء أنه هناك الكثير من البدائل الطبيعية التي قد تغني عن تناول الفياجرا، وتؤدي إلى ذات النتيجة الصحية.

ومن بين هذه البدائل هو فاكهة البطيخ الصيفية التى تؤثر على توسع الأوعية الدموية، كما أنها غنية بالأحماض الأمينية، وذلك وفقا لما نشره موقع arabic.sputniknews.

كما يعتبر البطيخ غني بالسيترولين، الذي يتحول في الجسم إلى "أحماض أمينية" تساعد في تمدد الأوردة، وهو نفس الدور الذي تقوم به الفياجرا.

والبطيخ مثال فاكهة جيد لمن يعانون من زيادة الوزن، نظرًا لانه قليل السعرات الحرارية، وغنى بالبوتاسيوم والليكوبين، اللذان يساعدان في عملية التمثيل الغذائي والحرق.