الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة

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يستضيف نادي ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، بملعب سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 65 هدفًا، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، وخاض المرينجي 27 مباراة "فاز في 20 وتعادل في 5 وتلقى خسارتين"، وسجل خلالهم 71 هدفًا فيما تلقت شباكه 28 هدفًا.

فيما ياتي ديبورتيفو ألافيس، بقيادة مديره الفني ماوريسيو بيليجرينو، في المركز العاشر، برصيد 40 نقطة، جمعهم من 28 مباراة "فاز في 10 وتعادل في 10 وتلقى 8 هزائم"، وسجل خلالهم 29 هدفًا فيما تلقت شباكه 33 هدفًا.

ويسعى زيدان في تحقيق الثلاث نقاط وتكرار فوز لقاء الذهاب أمام ألافيس (4-1)، الذي أقيم بملعب مينديزوروزا، صمن مباريات الجولة العاشرة.

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من جانبه يواجه برشلونة نظيره غرناطة، على ملعب الأخير "نويفو لوس كارمينيس"، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ويحتل الفريق الكتالوني بقيادة مديره الفني لويس إنريكي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، فيما يأتي غرناطة في المركز الـ 19 برصيد 19 نقطة.

كما سيواجه إشبيلية الرابع برصيد 57 نقطة، ضيفه سبورتينج خيخون الـ 18 برصيد 21نقطة، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وسيكون ديبورتيفو لاكورونا الخامس عشر برصيد 27 نقطة، ضيفًا على فالنسيا الرابع عشر (30 نقطة)، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا.