أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، قمة اليوم الأحد، بين أرسنال ومانشستر سيتي، والتي ستقام باستاد الإمارات، في تمام الساعة الـ5 مساءً، بقيادة الحكم أندريه مارينر، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع أرسنال، بقيادة مديره الفني الفرنسي أرسين فينجر، بفارق 19 نقطة عن تشلسي المتصدر، بعد فترة كارثية، خسر فيها لاعبو المدفعجية 4 مرات (واتفورد "2-1"، تشيلسي "3-1"، ليفربول "3-1"، وست بروميتش ألبيون "3-1")، في آخر 5 مباريات.

في المقبل، يأمل مانشستر سيتي في تعويض تعادليه أمام "ستوك سيتي 0-0" و"ليفربول 1-1"، على الرغم من أن لاعبي المدرب الاسباني بيب جوارديولا لم يتلقوا سوى هدفين في آخر 6 مباريات، الا ان هجومهم يعاني وتبين ذلك في آخر لقائين.

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 50 نقطة جمعهم من 27 مباراة "فاز في 15 وتعادل في 5 وتلقى 7 هزائم"، وسجل خلالهم 56 هدفًا فيما تلقت شباكه 34 هدفًا، ويعد المعدل التهديفي 2.07 هدف في المباراة الواحدة، فيما يستقبل الفريق 1.26 هدف في المباراة الواحدة.

من جانبه يأتي مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 57 نقطة جمعهم من 28 مباراة "فاز في 17 وتعادل في 6 وتلقى 5 هزائم"، وسجل خلالهم 54 هدفًا فيما تلقت شباكه 30 هدفًا، ويعد المعدل التهديفي 1.93 هدف في المباراة الواحدة، فيما يستقبل الفريق 1.07 هدف في المباراة الواحدة.

التاريخ يؤكد تفوق أرسنال أمام مانشستر سيتي في مواجهتما في البريميرليج، حيث تواجها الفريقان من قبل في 39 مباراة، فاز المدفعجية في 23 مباراة، فيما فاز السيتي في 7 مباريات فقط، وفرض التعادل نفسه في 9 لقاءات.

كما أن الأرقام تشير إلى أن فينجر وجوارديولا تواجها من قبل في 9 مباريات، تمكن خلالهم جوارديولا من الفوز في 5 مباريات، في المقابل فاز فينجر في لقائين، وفرض التعادل نفسه في مباراتين، وفيما يلي نستعرض تلك المواجهات:

- أرسنال 2-2 برشلونة، في مارس 2010 بدوري أبطال أوروبا.

- برشلونة 4-1 أرسنال، في أبريل 2010 بدوري أبطال أوروبا.

شاهد أيضا

- أرسنال 2-1 برشلونة، في فبراير 2011 بدوري أبطال أوروبا.

- برشلونة 3-1، في مارس 2011 بدوري أبطال أوروبا.

- أرسنال 0-2 بايرن ميونخ، في فبراير 2014 بدوري أبطال أوروبا.

- بايرن ميونخ 1-1 أرسنال، في مارس 2014 بدوري أبطال أوروبا.

- أرسنال 2-0 بايرن ميونخ، في أكتوبر 2015 بدوري أبطال أوروبا.

- بايرن ميونخ 5-1 أرسنال، في نوفمبر 2015 بدوري أبطال أوروبا.

- مانشستر سيتي 2-1 أرسنال، في ديسمبر 2016 بالبريميرليج.

يذكر أن سوانزي سيتي سيستضيف نظيره ميدلزبره، في تمام الساعة 2.30 اليوم، باستاد الحرية، بقيادة الحكم روبيرت مادلي.

ويحتل سوانزي سيتي المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة جمعهم من 29 مباراة "فاز في 8 وتعادل في 3 وتلقى 18 هزيمة"، وسجل خلالهم 36 هدفًا فيما تلقت شباكه 63 هدفًا، في المقابل يأتي ميدلزبره في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة جمعهم من 28 مباراة "فاز في 4 وتعادل في 10 وتلقى 10 هزائم"، وسجل خلالهم 20 هدفًا فيما تلقت شباكه 33 هدفًا.