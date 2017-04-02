افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو

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تغذية 16 قرية بـ"مياه الشرب" في الأقصر والغربية من قرض "العربي الكويتي للإنماء"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض الدولية، موجهًا بـتذليل أي عقبات أمامها، ووضع جدول زمني لإنهاء تنفيذها.

حيث أكد مدبولي أنه سيتم تسليم 4 محطات للصرف الصحي في محافظات: الجيزة وأسيوط وسوهاج وأسوان، 30 يونيو المقبل، بالقرض الإسباني، وجار تنفيذ محطتين لتحلية المياه في العريش بشمال سيناء وسيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح، من خلال القرض النمساوي، فضلا عن توسعات محطتين لمياه الشرب في الأقصر والغربية لتغذية 16 قرية تعاني من نقص المياه، من خلال قرض الصندوق العربي الكويتي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبه، أعلن اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة للقرض الإسبانى، فسيتم تسليم 4 محطات صرف صحي، إلى الشركة الإسبانية في 30 يونيو المقبل، لبدء أعمال التشغيل والصيانة لمدة عام، أي حتى 30 يونيو 2018، موضحا أنه مُتبقٍ 3 ملايين يورو، من أصل 17.13 مليون يورو قيمة القرض، وذلك لتشغيل وصيانة وإستخراج العينات فضلا عن التدريب والإشراف على التركيبات.

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وقال العشري إن قيمة القرض الإسباني، تمثل أعمال التوريدات للمهمات الكهروميكانيكية والإشراف على التركيب والتشغيل والصيانة لـ 4 محطات معالجة صرف صحي هي: أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط بطاقة 82 ألف متر مكعب في اليوم، وصدفا والغنايم بمحافظة سوهاج بطاقة 29 ألف متر مكعب في اليوم، وأبو سمبل بمحافظة أسوان بطاقة 6 آلاف متر مكعب في اليوم، والعياط بالجيزة.

وأشار إلى أن قرض الصندوق العربي الكويتي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يقوم بتمويل مشروع تغذية 240 قرية محرومة بمياه الشرب وذلك من خلال مرحلتين الأولى بقيمة 17 مليون دينار، والثانية بقيمة 30 مليون دينار، وتم توفير 3.5 مليون دينار من القرض الأول، ووافق الصندوق على استخدامها في تنفيذ توسعات محطتي مياه أرمنت بمحافظة الأقصر، لزيادة طاقتها من 34 ألف متر مكعب فى اليوم إلى 68 ألف متر مكعب فى اليوم، وكفر الزيات بمحافظة الغربية، لزيادة طاقتها من 26 ألف متر مكعب في اليوم إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لتوفير مياه الشرب لـ 16 قرية تعاني من نقص مياه الشرب في المحافظتين، وسيتم الطرح على الشركات الوطنية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه بالنسبة للقرض النمساوي، فإنه جار الانتهاء من مشروع تصميم وتنفيذ محطة تحلية المياه بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم، وجار تنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ محطة تحلية المياه بمدينة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء منها أواخر العام الحالي.