"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء

كتبت ـ هاجر حسني:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، الثلاثاء المقبل، احتفالية بمناسبة مرور 40 عاماً على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بمسرح النقابة.

وقالت النقابة في بيانها، اليوم الأحد، إنه يشارك في الحفل المطرب أحمد حجازي، المطرب محمود فوزي، المطرب علي شبانه، المطربة أسرار الجمال، المطرب محمد وحيد، المطرب إبراهيم راشد، والمطرب الصاعد أحمد السيسي.

وذكر البيان أن الحفل يُقام بالتعاون مع جمعية محبي العندليب عبد الحليم حافظ برئاسة الصحفي العارف بالله طلعت.