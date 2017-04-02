موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية"

تعليم بلا رقيب.. "مصراوي" يكشف: مدارس خاصة ودولية غير مرخصة تخدع أولياء الأمور

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سياسي بارز في حزب ميركل: المسلمون وليس الإسلام جزء من ألماني

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شركات السيارات تعلن عن أول زيادة في الأسعار