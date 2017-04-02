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بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانيةمحافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (2)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (2)

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (4)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (4)

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (3)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (3)

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (5)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (5)

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (6)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (6)

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (7)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (7)

محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (8)محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية (8)

المنيا - ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، الفرع الجديد لرياض الأطفال بالمدرسة البريطانية بمدينة المنيا الجديدة المقامة على مساحة 2300 متر، بحضور عدد من نواب البرلمان ومصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن.

وقال طلال معوض رئيس مجلس الإدارة، إن الفرع الجديد يعدّ أكبر رياض أطفال على مستوى الجمهورية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتَسع حوالي 240 طفلاً، كما تُقدم مناهج بريطانية للمرة الأولى في الصعيد، وجُهزت على أعلى مستوى.

من جانبه، أشاد المحافظ بالمستوى العالي لرياض الأطفال، لافتًا إلى أنها تؤكد قدرتنا على التنمية والتطوير ورفع مستوى جودة التعليم، وأعرب عن أمنياته بتواجد مثل هذا التميز بكل مراكز المحافظة، حتى يتم تقليل الكثافة والضغط الطلابي على المدارس الحكومية.

واستمع المحافظ إلى عددٍ من الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة (كورال) المدرسة، كما أجاب على عددٍ من تساؤلات الطلاب .

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