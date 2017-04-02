هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه

مصراوي Masrawy

كتبت - هاجر حاتم:

المنبه الآن هو أمر ضروري لكل شخص، لدرجة جعلت صناع الهواتف المحمولة يخصصون برنامجًا خاصًا يتم فيه ضبط وقت الاستيقاظ، بسبب مدى حاجة الناس للاستيقاظ مبكرًا من أجل الذهاب لأعمالهم وممارسة حياتهم.

ولكن ألم تسأل نفسك ماذا كان يفعل الناس قديمًا قبل اختراع فكرة المنبه؟

كان هناك عدة طرق نلخصها في النقاط التالية:

- السيطرة على التبول

كانت تلك إحدى الحيل لضبط حالة الجسم على الاستيقاظ في وقت معين، عن طريق تحديد كمية المياه التي يشربونها قبل النوم، والوقت الذي تستغرقه في العمليات الحيوية داخل الجسم، إلى أن تتحول في صورة بول وتخزن في المثانة، ومن هنا تظهر الحاجة للتبول التي يستيقظ عندها الجسم، وفقًا لما ذكره موقع mentalfloss.

- المنادي

كان هناك شخص يمر في بعض المدن الأوروبية ومهمته هي جعل الناس تستيقظ مبكرًا، وكان يمشي بعصاة طويلة جدًا، ويضرب بها على نوافذ المنازل.

-الشمعة

- حيث يتم وضع الشمعة على لوح معدني، وتركيب فيها أكثر من مسمار، وعندما يذوب الشمع يسقط المسمار على اللوح المعدني مصدرًا بعض الأصوات، بحسب ما ذكره موقع thewellmadeclock.

- "أصوات المصانع"

كان يستيقظ الناس قديمًا على أصوات المصانع العالية، خاصًة أن التكنولوجيا آنذاك لم تكن متقدمة، فكان صوت المصانع كفيل بأن يوقظ المدينة بأكملها.

- أجراس الكنيسة

كان يستيقظ الأشخاص على صوت أجراس الكنيسة قديمًا.

-صوت الآذان

كان وقت الاستيقاظ لدى المسلمين هو وقت الفجر، على صوت الآذان.