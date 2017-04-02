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مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان

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مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان

مصراوي Masrawy

مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان

دركاد/تخار (أفغانستان) - (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم الأحد أن عشرة على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجوم على منطقة دركاد، بإقليم تخار شمال أفغانستان، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "تولو نيوز" التلفزيونية اليوم.

وبالاضافة إلى ذلك، أصيب تسعة متمردين آخرين.

ووقع الحادث، بعد أن هاجم مقاتلو طالبان المنطقة من اتجاهات مختلفة واشتبكوا مع قوات الامن، طبقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

وأضاف البيان "بدأ الهجوم حوالي الساعة الثامنة مساء أمس بالتوقيت المحلي وانتهى في الساعة الرابعة صباح اليوم الأحد".

غير أن البيان لم يقدم تفاصيل حول الضحايا بين قوات الأمن.

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مصراوي Masrawy

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