مصراوي Masrawy

لندن – (بي بي سي):

قضايا عديدة استوقفت المغردين العرب، لعل أبرزها أنباء عن فتح كنيسة في السعودية، وحادث تحرش جماعي بفتاة في مصر، والعلاقات الجزائرية الإيرانية و كذبة أبريل تلهب توتير بالنكات.

#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ...كذبة أبريل أم حقيقة ؟

شغل هاشتاج #افتتاح_كنيسه_في_الرياض اهتمام آلاف المغردين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع بداية الساعات الأولى من يوم السبت .

فقد حقق الهاشتاج انتشارا واسعا، واحتل مركزا متقدما في قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما حول العالم، بعدد تغريدات فاق 40 ألف تغريدة.

كما شهد الهاشتاج مشاركة رجال دين وكتاب وإعلاميين عرب، إذ انقسموا بين مصدق ومكذب ومؤيد ومعارض لمثل هذه الخطوة.

ففي الوقت الذي وصف فيه المغردون الهاشتاج بكذبة أبريل، رحب آخرون بالخطوة قائلين إنها خطوة رائعة لنشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، بينما أعرب البعض الآخر عن رفضه التام للخطوة لما رأى فيها تنافيا مع تعاليم الإسلام واستندوا بفتاوى وتفاسير دينية.

يذكر أنه يمنع بناء كنائس في السعودية، رغم انتشار تسريبات إعلامية قبل أربع سنوات تقريبا عن مفاوضات تجري بين المملكة والفاتيكان، وفقا لوسائل إعلام الكترونية خليجية .

#ايران_تثير_الجدل_بالجزائر

أطلق نشطاء جزائريون هاشتاج #ايران_تثير_الجدل_بالجزاير، ناقشوا من خلاله العلاقات الجزائرية الإيرانية.



ويأتي هذا تفاعلا مع حملة دشنها الكاتب الجزائري "أنور مالك" حملة تحت عنوان "إيران تثير الجدل بالجزائر" لوقف ما وصفه بـ "عبث إيران في الدول العربية" .

وحصد الهاشتاغ أكثر من 19 ألف تغريدة، يرجع معظمهما إلى مغردين جزائريين وخليجيين.

وكتب المغرد عمر " لمّا علمت ايران أن خسارتها باتت وشيكة بسوريا واليمن تريد ان تحول وجهتها للجزائر علها تجد من تجندهم لحروبها...".

ودعا المغرد مشعل، إلى تفعيل وحدة الصف العربي في مواجهة سياسات إيران. فكتب "من المؤسف أنّ الكثير من يعتقد أن الخطر الإيراني يحدق فقط بالدول العربية المجاورة لإيران بل طال جميع دول العالم".





في المقابل، اعتبر مغردون جزائريون الهاشتاغ دعوة لخلق البلبلة و نشر الفتن للزج بالجزائر في صراعات دول أخرى.

فعلق صاحب حساب "@mlalchimiste" قائلا: " #ايران_تثير_الجدل_بالجزاير دققوا في هذا الهاشتاغ المغردون والمعلقون ليس لهم علاقة بالجزائر والجزائريين.... يريدون فقط زجنا في صراعاتهم."

وعلى نفس المنوال، غردت " ديامونت" قائلة: "من أنتم حتى تأمرون شعب سيد قراره. الجزائر كبيرة جدا عليكم حتى تأمروننا من نقاطع ولن نقاطع ايران أيضا".



وكانت السفارة الإيرانية في الجزائر قد أعلنت عن زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني للبلاد، ما حدا ببعض المغردين إلى إطلاق حملة بعنوان #لا_لروحاني_في_الجزائر للتعبير عن رفضهم آنذاك للزيارة.

دق ناقوس الخطر على تويتر بعد تحرش جماعي بفتاة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع مصور لعشرات الشباب المتجمهرين في أحد شوارع مصر.

وبحسب نشطاء، فإن الشباب تحرشوا جماعيا بفتاة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأوقعوها على الأرض، قبل أن يتدخل صاحب أحد المقاهي لمساعدتها . لكن ذلك لم يردع الشباب الذين تجمعوا خارج المقهى في انتظار خروجها حتى حضرت قوات الشرطة التي اضطرت إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع المحتشدة .

يذكر أن الفتاة كانت بصدد الذهاب لحفل زفاف أحد صديقاتها.

وأعاد المقطع الحديث حول ظاهرة التحرش الجنسي في الدول العربية، حيث أسهب المغردون في تعداد أسباب انتشار تلك الظاهرة وكيفية مكافحتها.

ومن المغردين من عزا الأسباب إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي بينما أرجعها آخرون إلى عوامل اقتصادية وعائلية كالبطالة وارتفاع نسب الطلاق قائلين إن التفكك الأسري غالبا ما يساهم في تعزيز نزعة الاستقواء على أضعف حلقة في المجتمع، حسب قولهم.



#غرة_أبريل... موعد للكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

يعد كذبة إبريل يوم اعتاد فيه الناس في عدد من دول العالم الاحتفال بإطلاق النكات وخداع بعضهم في الأول من شهر إبريل من كل عام.

وبهذه المناسبة، تصدر هاشتاج #كذبة_ابريل قائمة الهاشتاغت الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، مسجلا أكثر من 16 ألف تغريدة.

وتفاعل الكثير من المغردين مع الهاشتاج بنشر صور كاريكاتورية والمقالب.