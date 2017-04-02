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إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج

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إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج

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حريق بمحول كهرباء

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب فنيان بهندسة كهرباء أخميم بحروق نارية بالوجه واليدين والرقبة، في حريق محول كهرباء بقرية الفيما، ونُقل المصابان لمستشفى سوهاج العام، وجار إصلاح محول الكهرباء لإعادة التيار للمنازل مرة أخرى .

كان مأمور مركز شرطة أخميم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بمحول كهرباء بقرية الفيما دائرة المركز.

وتمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أنه أثناء قيام كلٍّ من: أحمد السيد عبد المجيد، وجمال رضوان محمد، فنيي كهرباء بهندسة كهرباء أخميم، بإجراء صيانة بأحد المحولات بذات الناحية وتغيير بعض الكابلات، حدث حريق به، ما نتج عنه إصابتهما بحروق بالوجه واليدين والرقبة بنسبة 15% للأول، وبنسبة 25% للثاني، ونقلهما لمستشفى سوهاج العام .

ونجم عن ذلك حدوث بعض التلفيات بالمحول وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية، وأخطرت هندسة كهرباء أخميم لاتخاذ اللازم لسرعة عودة التيار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1659 إداري المركز لسنة 2017.

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