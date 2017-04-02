38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي

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كشف تقرير صادر من وزارة المالية، عن نمو حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة بلغت نحو 38.2%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي 2016-2017.

وأوضح تقرير الوزارة والمنشور على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن الموازنة العامة للدولة حققت عجز بلغ نحو 1.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي 2016-2017، وذلك رغم زيادة الاستثمارات في الخدمات العامة.

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وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمال، حقّق معدل نمو تجاوز نحو 4% خلال العامين السابقين، وذلك مقارنة بمتوسط سجل نحو 3.4% خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014.