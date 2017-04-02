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الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة

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أخبار سوريا: كرة القدم على خط النار

سوريا: كرة القدم على خط النار

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