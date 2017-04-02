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بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن

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بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

الرياض - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن أسفه لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاعتداء الذي تعرض له المتحدث باسم التحالف الذي تقوده في اليمن اللواء أحمد عسيري.

وكان محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع بحث أمس في اتصال هاتفي تلقاه من جونسون، الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أوردت النبأ اليوم الأحد أن جونسون "عبر خلال الاتصال عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء أحمد عسيري من اعتداء من متظاهرين في لندن أثناء مشاركته في إحدى الندوات"، مؤكدا اهتمامه "بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات".

وأضافت الوكالة أن ولي ولي العهد شكر الوزير على اهتمامه، مؤكدًا "شرعية موقف التحالف في اليمن واستمرار ايصال الحقائق عن الوضع في اليمن للعالم".

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