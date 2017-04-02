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الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا

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الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا

مصراوي Masrawy

الرئيس البوليفي ايفو موراليس في لاباز في 29 اذار/م

 

( بي بي سي): 

أعلن متحدّث باسم الرئاسة البوليفية السبت أنّ الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستريح بعد عملية "ناجحة" بمستشفى في هافانا.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة رينيه مارتينيز لشبكة تيليسور من هافانا، إنّ الأطباء أزالوا "كُتلة صغيرة" من حلق موراليس كانت تمنع الزعيم البالغ من العمر 57 عاما من التحدث بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن إزالة الكُتلة استغرقت 20 دقيقة فقط، مضيفاً أن الجراحة "ناجحة تماماً".

وكتب الزعيم البوليفي اليساري على تويتر "وفقاً للأطباء، العملية جيدة وناجحة. الآن أحتاج فقط إلى التعافي. شكراً".

ولفت مارتينيز إلى أن موراليس يلتزم أوامر صارمة بعدم التحدّث لمدة أربعة أيام على الأقل.

وأشار إلى أن توقيت عودة موراليس إلى بوليفيا سيتقرر في اليومين المقبلين.

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