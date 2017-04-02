300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

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أعلنت عدد من شركات الحديد تخفيض أسعارها خلال شهر أبريل الجاري بمتوسط بلغ نحو 300 جنيه للطن، حيث خفضت شركة حديد بشاي سعر الطن ليسجل نحو 9500 جنيه تسليم أرض المصنع، وللتجار بنحو 9650 جنيها، ويصل السعر النهائي للمستهلك بنحو 9800 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 10100 جنيها خلال شهر مارس الماضي.

وقامت شركة السويس للصلب بخفض سعر الطن ليسجل نحو 9450 جنيها تسليم أرض المصنع، في مقابل نحو 9770 جنيها خلال مارس الماضى، كما أعلنت شركة الجارحي للصلب خفض أسعارها ليسجل سعر الطن نحو 9400 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر النهائي للمستهلك بنحو 9600 جنيها، مقارنة بنحو 9925 جنيها خلال مارس الماضي.

فيما أعلنت شركة حديد المراكبي تخفيض أسعار الطن ليسجل نحو 9350 جنيها تسليم أرض المصنع، مقارنة بنحو 9670 جنيها خلال مارس الماضى، كما قامت شركة الجيوشى للصلب خفض سعر الطن ليسجل نحو 9450 جنيها تسليم أرض المصنع، مقارنة بنحو 9600 جنيها خلال مارس الماضى، وأعلنت شركة مصر ستيل انخفاض سعر الطن ليسجل نحو 9300 جنيها تسليم أرض المصنع، في مقابل نحو 9600 جنيها تسليم أرض المصنع.

يأتى ذلك على خلفية إعلان نحو 3 شركات حديد عن خفض أسعار منتجاتها بداية من شهر أبريل الجارى، حيث أعلنت شركة حديد عز عن انخفاض أسعارها بنحو 300 جنيه للطن ليصل، سعر الطن إلى نحو 9780 جنيها للمستهلك شامل ضربية القيمة المضافة، وذلك مقارنة بنحو 10080 جنيها خلال شهر مارس الماضي.

ويصل سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيها، مقارنة بنحو 9900 جنيها خلال شهر مارس الماضي.

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أما شركة حديد المصريين فقد خفضت أسعار منتجاتها أيضًا خلال شهر أبريل الجارى، بواقع بلغ نحو 325 جنيها، ليصل سعر الطن إلى نحو 9475 جنيها تسليم أرض المصنع، وذلك في مقابل نحو 9800 جنيها خلال شهر مارس الماضي.

ويصل سعر الطن للتجار بنحو 9600 جنيها، فيما يباع سعر الطن للمستهلك النهائى بنحو 9760 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 10060 جنيها.

كما أعلنت مجموعة بشاى للحديد والصلب عن خفض أسعار منتجاتها خلال شهر أبريل الجاري بواقع بلغ نحو 320 جنيها، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائى بنحو 9780 جنيها، فيما يباع سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيها، مقارنة بنحو 9900 جنيها خلال شهر مارس الماضي.

من جانبه قال طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية: إن "المصانع لاتزال تتعرض لخسائر يسهل حصرها في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الواضح للجميع من أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع والتي تحتسب بالدولار، و وفقًا للأسعار العالمية وكذلك ثبات سعر البيلت عالميًا، وارتفاع سعر الدولار محليًا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضلًا عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%، وهى الأرقام التى تؤكد للجميع أن كافة مصانع حديد التسليح فى مصر تتعرض لخسائر فادحة خلال الآونة الأخيرة.