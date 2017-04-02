بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

سمر العشري

اندلع حريق بأحد مصانع البويات بمدينة بدر بالمنطقة الصناعية الأولى، وانتشرت النيران في أرجاء المصنع بشكل كبير، ما استدعى تحرك الحماية المدنية لموقع الحادث على الفور للسيطرة على النيران.

وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر ان المصنع مكون من دورين يمتلكه سوريون وأنه لم تتحدد أسباب الحريق ولا توجد خسائر بشرية.

وأكد اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، أنه تم الدفع بأكثر من 18 سيارة مطافئ مزودة بأحدث تقنيات الإطفاء والتبريد، فضلًا عن عدد كبير من الخزانات للسيطرة السريعة على الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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