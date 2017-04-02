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وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد!

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وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد!

مصراوي Masrawy

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد!

(د ب أ) -

حذرت مجلة "إن ستايل" الألمانية من أن وضعيات النوم الخاطئة تهدد البشرة بظهور التجاعيد، مثل النوم على الجانب والنوم على البطن.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن النوم على الجانب يعجّل بظهور التجاعيد، وذلك بسبب الوزن؛ حيث يضغط الثقل على الأنسجة، ومن ثم تتعرض البشرة للانحصار الشديد، مما يترتب عليه حدوث تلفيات بالأنسجة وظهور الهالات السوداء والتجاعيد وترهل الجلد.

كما أن النوم على البطن يُحدث تلفيات بالأنسجة بشكل إضافي بسبب زيادة الوزن الضاغط على الوجه، وإن كانت هذه الوضعية تقل معها التجاعيد، التي تظهر بمنطقة الديكولتيه.

وتعد وضعية النوم على الظهر أقل وضعيات النوم، التي تظهر معها التجاعيد.

ومن ناحية أخرى، أشارت "إن ستايل" إلى أهمية النوم الصحي بالنسبة للجمال والرشاقة؛ حيث أن النوم الصحي يسهم في حرق ويساعد على التخلص من تعب البشرة والعيون، ومن ثم تتمتع المرأة في صباح اليوم التالي بوجه ساطع يشع إشراقا وحيوية. وللاستفادة من هذه المزايا، ينبغي الالتزام بمدة النوم المُوصى بها والبالغة 7 ساعات.

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مصراوي Masrawy

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