أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح

Google+ Print
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح

تنتشر نزلات البرد بشكل كبير بسبب تغيرات الجو التي تشهدها البلاد حاليا، ولذلك تداول مستخدمو فيس بوك تحذيرات من دواء كونجستال والذي يعالج الانفلونزا ونزلاد البرد، حيث ان هناك بعض الكميات التي انتشرت في الاسواق وتكون مقلدة وتضر الأطفال، حيث إنها تتسبب في القيئ والمغص وآلام شديدة في المعدة.
 
وكانت التحذيرات التي وصفت الزجاجة الاصلية بالتقليد، أن الزجاجة الأصلية مصنوعة من البلاستيك والمقلدة من الزجاج.
 
وأكد محمد عبد الغفار عضو نقابة الصيادلة، أن هذا الخبر تداول منذ فترة وذلك بسبب كميات كانت بالأسواق ولكنها تم استبعادها من قبل وزارة الصحة لأنها كانت بها بعض الأخطاء في التركيبات ولكن لم تكن موجودة بالأسواق حاليا.
 
 
المصدر:صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار