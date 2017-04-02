تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح

سمر العشري

تنتشر نزلات البرد بشكل كبير بسبب تغيرات الجو التي تشهدها البلاد حاليا، ولذلك تداول مستخدمو فيس بوك تحذيرات من دواء كونجستال والذي يعالج الانفلونزا ونزلاد البرد، حيث ان هناك بعض الكميات التي انتشرت في الاسواق وتكون مقلدة وتضر الأطفال، حيث إنها تتسبب في القيئ والمغص وآلام شديدة في المعدة.

وكانت التحذيرات التي وصفت الزجاجة الاصلية بالتقليد، أن الزجاجة الأصلية مصنوعة من البلاستيك والمقلدة من الزجاج.

وأكد محمد عبد الغفار عضو نقابة الصيادلة، أن هذا الخبر تداول منذ فترة وذلك بسبب كميات كانت بالأسواق ولكنها تم استبعادها من قبل وزارة الصحة لأنها كانت بها بعض الأخطاء في التركيبات ولكن لم تكن موجودة بالأسواق حاليا.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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