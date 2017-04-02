أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة

أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة

Google+ Print
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه، بعد الخسارة أمام سموحة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم، فى الجولة الـ23 بالدورى.
 
وأكد مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إيقاف مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم، بعد تلقى ثانى هزيمة فى الدورى على التوالى، على أن تشهد الساعات المقبلة تشكيل جهاز جديد للفريق الأبيض.
 
كان محمد حلمى المدير الفنى للزمالك قد تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق، إلا أن المجلس قد فضل بقاءه لحين استقدام مدرب أجنبى قبل أن يعلن مرتضى منصور اليوم رحيله مع جهازه المعاون بعد الهزيمة من سموحة.
 
 
المصدر:اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار