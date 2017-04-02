بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

سمر العشري

عرض محمد الغول، مدرس بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية بالإسكندرية، بعض المضبوطات التي جمعها من عدد من الطلاب بالمدرسة، ومنها مطاوي، وأسلحة بيضاء، ومخدرات.

وأكد الغول، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» أنه احتفظ بهذه المضبوطات تخوفا من اتهامه بأنه يدعي على الطلاب، وأنه صاحب هذه المضبوطات، مشيرا إلى أن عددا من ممثلي وزارة التربية والتعليم حضروا إلى المدرسة.

وأوضح أنه سلم ممثلي الوزارة جزء من المضبوطات، وفضل الاحتفاظ بالباقي لإثبات براءته، مشيرا إلى أنه سيسلم المضبوطات في محضر رسمي بقسم الشرطة.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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