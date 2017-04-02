أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1

سمر العشري

يشكل سلاح الجو جزءا هاما من القوات المسلحة للبلاد، وهو أحد أسس كل جيش حديث في العالم، ظهر سلاح الجو في بدايات القرن العشرين مع ظهور الطائرات، حيث تم استخدامها أساسا في عمليات الاستكشاف وقصف قوات العدو.

ترتيب 10 أفضل قوات جوية عربية، وهي كالآتي:

10- القوات الجوية السودانية:

تشمل القوات الجوية خليط من طائرات النقل والطائرات المقاتلة والطائرات المروحية، ومصدرها عدة أماكن أوروبا وروسيا والولايات المتحدة أهمها:

ميغ-"29 وعددها 23، "هونغدو جيه إل-8 " الصينية وعددها 12، "نانتشانغ كيو-5 " الصينية وعددها 20 وغيرها".

9- القوات الجوية التونسية:

القوات الجوية التونسية أو جيش الطيران رسميا هو سلاح الجو في الجمهورية التونسية، وأهم الوحدات القتالية لديها:

إف-5 " الأمريكية وعددها 63، "إل-59 سوبر الباتروس" التشيكية وعددها 12، "يو إتش-60 إم بلاك هوك" الأمريكية وعددها 12 وغيرها".

8. القوات الجوية العمانية:

يعتبر فصيلها الجوي حديث النشأة وأهم وحداتها من الترسانة الجوية:

إف-16 "وعددها 12، "سيبيكات جاغوار" البريطانية وعددها 24، "تايفون" البريطانية وعددها 12، "باي هاوك" البريطانية وعددها 11 وغيرها".

7. القوات الجوية الكويتية:

الفرع الجوي للقوات المسلحة الكويتية ومن طائراتها:

إف-18 " الأمريكية وعددها 35، مروحية "إيه إتش-64 أباتشي" وعددها 16 وغيرها".

6.سلاح الجو الملكي الأردني:

مهمته الدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية ومساندة القوات البرية ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

إف-16 " الأمريكية وعددها 77، "إف-5 " الأمريكية وعددها 16، "إيه إتش كوبرا" الأمريكية وعددها 25 وغيرها".

5.سلاح الجو الملكي المغربي:

تم إنشاؤه سنة 1956: "داسو ميراج إف-1 " الفرنسية وعددها 50، "إف-5 " الأمريكية وعددها 67، "إف-16 " الأمريكية وعددها 24، "إيروسباسيال غازيل" الفرنسية وعددها 34.

4. القوات الجوية الإماراتية:

تأسست في عام 1968 عندما كانت دولة الإمارات تحت الحكم البريطاني ولديها: "لوكهيد مارتن إف-16 إي" وعددها 79، "داسو ميراج 2000 " الفرنسية بعدد 68، "إيه إتش-64 أباتشي" بعدد 28 وغيرها.

3.القوات الجوية الجزائرية :

أنشئت سنة 1957 وتشمل أنواعا عديدة من الطائرات العسكرية: "سو-30 " الروسية بعدد 44، "سو-35 " الروسية بعدد 12، "ميغ-29 " الروسية بعدد 34 و"ميغ-25 " بعدد 13 وغيرها.

2. القوات الجوية المصرية :

هي فرع الطيران العسكري في القوات المسلحة المصرية، أنشئت عام 1928 ولديها: "إف-16 " بعدد 240، "رفال" الفرنسية بعدد 6، "ميراج 5 " بعدد 82، "ميراج 2000 " بعدد 20، "ميغ-29 " وعددها 50، "كاموف كا-50 " الروسية بعدد 46 وغيرها.

1. القوات الجوية السعودية:

إحدى القوات الرئيسية التي تشكل القوات المسلحة السعودية ولديها: "إف-15 إيغل" الأمريكية بعدد 240، "يوروفايتر تايفون" البريطانية وعددها 72، "تورنادو" البريطانية وعددها 96، سيكورسكي يو إتش-60 بلاك هوك" الأمريكية وعددها 22 وغيرها".

المصدر: سبوتنيك

شبكةعيونالإخبارية

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