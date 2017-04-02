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حقائق عن مشروب نسكافيه

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حقائق عن مشروب نسكافيه حقائق عن مشروب نسكافيه

لكثير من الناس لا يكتمل يومهم بدون احتساء مشروبهم المفضل من القهوة أو إحدى مشتقاتها وأخواتها مثلاً "نسكافيه"، هذا المشروب الشهير الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 79. فكيف بدأ وما هي قصته؟ وما علاقته بالقهوة؟ا

النسكافيه ذلك المشروب السريع من القهوة، و الذي يتاهفت عليه عشاق القهوة ومحبي تذوقها ومدمنيها ممن لا يكتمل يومهم إلا ببضع فناجين منها، احتفل أمس السبت بعيد ميلاده التاسع والسبعين. وبينما يتربع المشروب على أرفف المتاجر ينسى الكثيرون تاريخه ولحظة ميلاده واختراعه.

وحسب موقع الشركة المنتجة نستله.. فإنها بدأت في تطوير ماركة القهوة الفورية "نسكافيه" في عام 1930، بمبادرة من البرازيلية، للمساعدة في الحفاظ على الفائض الكبير من محصول البن البرازيلي السنوي.

 

وقدمت نستله المنتج الجديد تحت اسم "نسكافيه" في 1 أبريل عام 1938 في سويسرا. وفي عام 1965، قدمت نستله ماركة القهوة المجففة المجمدة تسمى "نسكافيه الذهب" في أوروبا. ويأتي الاسم من دمج كلمتي Nestlé وcafé.

وكما يذكر موقع ويكبيديا للمعلومات الحرة انه من الشائع عن نسكافيه أنه نظراً للشعبية الهائلة للمشروب خلال الحرب العالمية الثانية، فإن كامل إنتاج المصنع في الولايات المتحدة والذي كان حوالي مليون علبة في السنة، كانت محفوظة للاستخدام العسكري فقط.

 

المصدر:24

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