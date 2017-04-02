تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس لطيف على كافة الأنحاء نهارًا، بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسط على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

الإسكندرية 15 21

مطروح 13 21

بورسعيد 15 19

دمياط 15 19

الإسماعيلية 12 23

السويس 12 24

العريش 10 20

الغردقة 16 26

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شرم الشيخ 17 25

رفح 9 19

كاترين 6 18

سيوة 14 24

المنيا 12 24

الفيوم 12 24

أسيوط 12 24

سوهاج 12 25

الأقصر 16 27

أسوان 17 29

الوادي الجديد 14 22

قنا 16 26