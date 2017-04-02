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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس لطيف على كافة الأنحاء نهارًا، بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسط على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

الإسكندرية 15 21

مطروح 13 21

بورسعيد 15 19

دمياط 15 19

الإسماعيلية 12 23

السويس 12 24

العريش 10 20

الغردقة 16 26

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كاترين 6  18

سيوة 14 24

المنيا 12 24

الفيوم 12 24

أسيوط 12 24

سوهاج 12 25

الأقصر 16 27

أسوان 17 29

الوادي الجديد 14 22

قنا 16 26 

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