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منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

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منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

التحرير

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قالت إيمان وهمان، منسق وقفة المصريين بالخارج لمساندة الرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارته لأمريكا، إنها سعيدة للغاية بوجوده في الولايات المتحدة، مضيفةً: «أنا قولت النهاردة الوقفة وبكرة العيد، وذلك بلقاء الرئيس مع نظيره الأمريكي دونالد ».

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»: «هنعمل احتفالات في الشارع الأمريكي، وهنروح بأتوبيسات، والناس كلها معاها أعلامها ومبسوطة وسعيدة».

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وأضافت: «الإخوان كتير في أمريكا، فيه ولايات معينة معقل الإخوان، ولكن الجماعة وصلت إلى مرحلة اليأس ومن الصعب عليهم أن يجمعوا مواطنين للاحتشاد ضد السيسي خلال زيارته لواشنطن».

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التحرير

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